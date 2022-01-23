"Какая-то глупость": Мураев открестился от "заговора Кремля" в Украине

Мураев отрицает, что имеет дело с Кремлем. Коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп Евгений Мураев опроверг заявления о том, что Россия планирует сделать его главой пророссийской оккупационной администрации после захвата Украины.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

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"Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего. Вы можете посмотреть изложенную мною программу – у нас с ними разное видение развития страны. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим – это непрофессионализм", — сказал он

Мураев добавил, что надеется на извинения от распространившего эту информацию МИД Великобритании.

"Метод спецслужб"

Эксперт-международник Дмитрий Левусь в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявления Мураева, мол, как он может быть пророссийским кандидатом Кремля, если Россия в 2018 году наложила на него санкции.

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"Это один из методов российских спецслужб, известный со времен КГБ, когда даже сажали агентов в тюрьму для того, чтобы потом он якобы представитель "диссидентского движения" мог уехать на Запад и быть авторитетом. Здесь (с санкциями Мураева. – Ред.) это операция прикрытия, которая сделана в 2018 году и сейчас она проявилась", — сказал эксперт.

Что заявили в Великобритании

Британский МИД заявляет, что разоблачен сговор по установлению пророссийского марионеточного режима в Украине во главе с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", — говорится в заявлении ведомства.

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Также британцы назвали фамилии еще четырех украинских политиков, которые, по их заявлению, связаны с российской разведкой, готовящей нападение на Украину. Это Андрей Клюев, Сергей Арбузов, Владимир Сивкович и Николай Азаров.

Подтверждение от США

В США подтвердили заявление МИД Великобритании. Источник CNN, у которого есть доступ к данным британской и американской разведки сообщил, что у США есть такие же доказательства о заговоре России, как и у Великобритании.

"Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", — сказал источник.

Также информацию о налиции таких доказательств подтвердил еще один источник телеканала.

В России отрицают

МИД Российской Федерации назвал заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью. В ведомстве заявили, что именно страны НАТО взанимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", — заявили в МИД РФ.

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