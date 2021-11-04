Как Резников может спасти Украину от большой войны – есть главное условие

Резников может повлиять на ход войны. Коллаж "Сегодня"

Новый министр обороны Алексей Резников не сможет повлиять на разрешение военного конфликта на Донбассе лично, однако его правильное руководство ведомством сможет этому посодействовать и подготовить армию к возможной полномасштабной войне с Россией. Самое главное – обеспечить ВСУ всем необходимым. Об этом идет речь в нашей статье.

Военный эксперт Олег Жданов нам в комментарии отметил, что Украина отошла от советской модели, в которой Минобороны отвечало за ведение боевых действий. Согласно новому закону о ВСУ, вопрос вооруженного противостояния – это прерогатива Генштаба. Министерство обороны занимается лишь обеспечением армии всем необходимым.

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"Оно – связующее звено между оборонной промышленностью и военными", – объясняет эксперт.

По его словам, процесс вооружения все же сдвинулся с мертвой точки. Совместно с Турцией Украина начала производить боевые ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые наводят ужас на российскую армию, а на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее.

"Главное, чтобы новый руководитель Минобороны оперативно реагировал на заявки ВСУ. Вооружившись такими беспилотниками, украинская армия сможет оказать серьезное противодействие российскому агрессору и не допустить эскалации конфликта на Донбассе", – говорит Жданов.

Резников может предотвратить большую войну с РФ

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко тоже считает, что спасти Украину от возможной большой войны Резников может успешным руководством в Минобороны.

"Ситуация на Донбассе неспокойная. Я не исключаю, что она может перерасти в широкомасштабные боевые действия. Нам необходимо не допустить развития такого сценария, но мы должны быть к нему готовы. Минобороны и его новый глава обязаны обеспечить армию всем необходимым, в том числе и новейшим вооружением, без всяких заминок", – подытожил он.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Резникова с поста главы Минреинтеграции, а сегодня назначила министром обороны вместо уволенного Андрея Тарана.

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Новоиспеченный министр обороны отметился громким заявлением – он намерен отказаться от призыва на срочную военную службу.

Тем временем Резникова в Минреинтеграции заменит Ирина Верещук, которая сложила мандата депутата от "Слуги народа". Она даже озвучила свои основные приоритеты на новой должности.