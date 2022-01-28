К нардепу из команды Разумкова пришли с обысками

Народный депутат Олег Воронько. Фото: коллаж "Сегодня"
К народному депутату Украины, члену межфракционного объединения "Разумная политика" Олегу Воронько сегодня, 28 января, пришли с обысками сотрудники ГБР.
Об этом сообщает глава МФО Дмитрий Разумков в своем Telegram.
"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии!"– говорится в сообщении.
Олег Воронько – что о нем известно?
- Олег Евгениевич Воронько родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск, что находится в Кировоградской области.
- Окончил Высшую школу управления охраной труда в польском городе Катовице (University of Occupational Safety Management in Katowice, WSZOP) по специальности "Управление проектами".
- Учился также на факультете менеджмента Национальной металлургической академии Украины. Выпускник факультета технологии высокомолекулярных соединений Днепропетровского химико-технологического института.
- На парламентских выборах в июле 2019 года Воронько баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу № 103, (город Александрия, Долинский, Александрийский, Петровский, Устиновский районы Кировоградской области).
- За Воронько проголосовало 25 964 (или 38,01%) избирателя. С этим результатом он победил ближайшего оппонента — мэра Александрии и кандидата от ОПЗЖ Степана Цапюка, получив в 2,5 раза больше голосов. На момент выборов Олег был временно безработным, а до того, как стать народным депутатом, долгое время занимался IT-предпринимательством.
- 7 октября 2021 года Воронько проголосовал против отзыва Верховной Радой с должности ее председателя Дмитрия Разумкова (уже бывшего спикера парламента), а в следующем месяце стал членом межфракционного объединения "Разумная политика" экс-спикера.
Ранее мы сообщали, что в июне 2020 года Олег Воронько оказался самым богатым депутатом во фракции "Слуга народа".
Также напомним, депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше.