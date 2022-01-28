К нардепу из команды Разумкова пришли с обысками

Народный депутат Олег Воронько. Фото: коллаж "Сегодня"

К народному депутату Украины, члену межфракционного объединения "Разумная политика" Олегу Воронько сегодня, 28 января, пришли с обысками сотрудники ГБР.

Об этом сообщает глава МФО Дмитрий Разумков в своем Telegram.

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"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии!"– говорится в сообщении.

Олег Воронько – что о нем известно?

Олег Евгениевич Воронько родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск, что находится в Кировоградской области.

Окончил Высшую школу управления охраной труда в польском городе Катовице (University of Occupational Safety Management in Katowice, WSZOP) по специальности "Управление проектами".

Учился также на факультете менеджмента Национальной металлургической академии Украины. Выпускник факультета технологии высокомолекулярных соединений Днепропетровского химико-технологического института.

На парламентских выборах в июле 2019 года Воронько баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу № 103, (город Александрия, Долинский, Александрийский, Петровский, Устиновский районы Кировоградской области).

За Воронько проголосовало 25 964 (или 38,01%) избирателя. С этим результатом он победил ближайшего оппонента — мэра Александрии и кандидата от ОПЗЖ Степана Цапюка, получив в 2,5 раза больше голосов. На момент выборов Олег был временно безработным, а до того, как стать народным депутатом, долгое время занимался IT-предпринимательством.

7 октября 2021 года Воронько проголосовал против отзыва Верховной Радой с должности ее председателя Дмитрия Разумкова (уже бывшего спикера парламента), а в следующем месяце стал членом межфракционного объединения "Разумная политика" экс-спикера.

Ранее мы сообщали, что в июне 2020 года Олег Воронько оказался самым богатым депутатом во фракции "Слуга народа".

Также напомним, депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше.