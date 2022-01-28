До нардепа з команди Разумкова прийшли з обшуками

Народний депутат Олег Воронько. Фото: колаж "Сьогодні"

До народного депутата України, члена міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Олега Воронька сьогодні, 28 січня, прийшли з обшуками співробітники ДБР.

Про це повідомляє голова МФО Дмитро Разумков у своєму Telegram .

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"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронько приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу – притягнуті за вуха. Наразі я прямую до нього, інші народні депутати з МФО – теж. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР – в дії!" – йдеться у повідомленні.

Олег Воронько – що про нього відомо?

Олег Євгенович Воронько народився 15 травня 1974 року у місті Світловодськ, що знаходиться у Кіровоградській області.

Закінчив Вищу школу управління охороною праці в польському місті Катовіце (WSZOP) за спеціальністю "Управління проектами".

Навчався також на факультеті менеджменту Національної металургійної академії України. Випускник факультету технології високомолекулярних з'єднань Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

На парламентських виборах у липні 2019 року Воронько балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" за мажоритарним округом № 103 (місто Олександрія, Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони Кіровоградської області).

За Воронько проголосувало 25964 (або 38,01%) виборця. З цим результатом він переміг найближчого опонента — мера Олександрії та кандидата від ОПЗЖ Степана Цапюка, отримавши у 2,5 рази більше голосів. На момент виборів Олег був тимчасово безробітним, а до того як стати народним депутатом, тривалий час займався IT-підприємництвом.

7 жовтня 2021 року Воронько проголосував проти відкликання Верховною Радою з посади її голови Дмитра Разумкова (вже колишнього спікера парламенту), а наступного місяця став членом міжфракційного об'єднання "Розумна політика" екс-спікера.

Раніше ми повідомляли, що у червні 2020 року Олег Воронько виявився найбагатшим депутатом у фракції "Слуга народу".

Також нагадаємо, депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим займуться далі.