Известного украинского блогера-автомобилиста депортировали из Грузии – фото

Павел Кашчук так и не покатался по горным тропам Грузии / Коллаж "Сегодня"
Грузия перестала впускать к себе не только украинских журналистов, но и блогеров. Известный украинский блогер на автомобильные темы Павел Кашчук сообщил, что грузинские власти не разрешили ему въехать в страну.
Депортация
"Депортация. Пока Саквартелло (или Грузия)! Наверное не навсегда… хотя желания возвращаться нет… Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы, не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья!", – написал на своей страничке в Фейсбуке Паша Кашчук .
Блогер указал, что причины депортации в аэропорту Тбилиси ему не сообщили, а документы на депортацию с паспортом он получит только по прилету в Украину.
Что происходит
- После ареста в Грузии гражданина Украины, третьего грузинского президента Михеила Саакашвили местные власти стали очень внимательно следить за прибывающими из нашей страны.
- Первым не пропустили 27 октября Дмитрия Гордона, которые и не скрывал, что собирался поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.
- Тогда же стало известно, что в страну не допустили украинского адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца. Его тоже завернули домой прямо в аэропорту.
- Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову пока еще пускают в страну. Но 16 ноября она не была допущена к заключенному Саакашвили.