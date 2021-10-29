И теперь будет только так. Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами"

Зеленский доволен новым вооружением ВСУ. Коллаж "Сегодня"
Украина впервые применила турецкий ударный беспилотник Bayraktar исключительно в рамках минских договоренностей и в ответ на провокации врага.
Об этом заявил президента Владимир Зеленский во время поездки в Одессу, передает ОПУ.
По его словам, беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.
"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина. Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – сказал Зеленский.
Первое применение Bayraktar на Донбассе
- Утром 26 октября боевики обстреливали с минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
- Украина разозлила Кремль ударом Bayraktar. Спикер Кремля Дмитрий Песков ожидаемо обвинил Украину в дестабилизации на фронте, забыв упомянуть артиллерийские удары боевиков.
- Странная реакция была от немцев. Представитель МИД Германии Андреа Сассе заявила о беспокойстве из-за того, что украинские военные применили Bayraktar. Она заявила, что в соответствии с Минскими договоренностями только мониторинговая миссия ОБСЕ может применять беспилотники на Донбассе. На это посол Украины в Германии резко ответил Берлину.