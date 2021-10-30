Выборы в Харькове: на участках будут вакцинировать против COVID-19

Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове завтра, 31 октября, пройдут выборы мэра. В этот день на 41 избирательном участке заработают пункты вакцинации.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

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Известно, что иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача – сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", – говорится в сообщении.

Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

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Выборы в Харькове-2021

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре, Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина .

. Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее, чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 – в последнее воскресенье месяца.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временно удостоверение гражданина Украины). Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую. Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова стартует после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00. Срок установления результатов голосования определен ЦИК – не позднее, чем на 12 день со дня выборов мэра, т.е. до 12 ноября 2021 включительно. Официальное оглашение итогов выборов в печатных СМИ – не позднее 5 дней от установления результатов Территориальной избирательной комиссией Харькова.

Также напомним, накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим, ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове. Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины.