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Хватит ли кислорода больным COVID-19: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
29 октября, 11:10
Гости студии поднимут важный вопрос – нужно ли отправлять в тюрьму за подделку COVID-сертификатов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят о катастрофический эпидситуации в стране и обсудят проблему вакцинации.

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В программе поднимут вопросы, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев, эффективно ли украинская власть борется с эпидемией и хватит ли больным в Украине кислорода.

Также еще одна болезненная для Украины тема – стоит ли отправлять в тюрьму продавцов и покупателей поддельных сертификатов вакцинации.

Гостям студии будут:

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  • заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин;
  • первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин;
  • народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов;
  • лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
  • основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский;
  • министр здравоохранения Украины (2020-2021) Максим Степанов;
  • врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль;
  • глава благотворительной организации "СВОИ" Леся Литвинова;
  • директор департамента по региональному развитию "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков;
  • мэр Скадовска Александр Яковлев;
  • врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе.