Хватит ли кислорода больным COVID-19: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят о катастрофический эпидситуации в стране и обсудят проблему вакцинации.
В программе поднимут вопросы, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев, эффективно ли украинская власть борется с эпидемией и хватит ли больным в Украине кислорода.
Также еще одна болезненная для Украины тема – стоит ли отправлять в тюрьму продавцов и покупателей поддельных сертификатов вакцинации.
Гостям студии будут:
- заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин;
- первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин;
- народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов;
- лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- мэр Киева Виталий Кличко;
- врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский;
- министр здравоохранения Украины (2020-2021) Максим Степанов;
- врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль;
- глава благотворительной организации "СВОИ" Леся Литвинова;
- директор департамента по региональному развитию "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков;
- мэр Скадовска Александр Яковлев;
- врач Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе.