Чи вистачить кисню хворим на COVID-19: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поговорять про катастрофічну епідситуацію в країні та обговорять проблему вакцинації.

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У програмі порушать питання, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію для українців, чи українська влада ефективно бореться з епідемією і чи вистачить кисню хворим в Україні.

Також ще одна болісна для України тема – чи варто відправляти у в'язницю продавців та покупців підроблених сертифікатів вакцинації.

Гостям студії будуть:

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