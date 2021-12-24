Хотели равенства – получили. Арестович определил женщинам роль в армии

Арестович объяснил, зачем женщин ставят на воинский учет. Коллаж "Сегодня"

Женщин решили поставить на воинский учет для того, чтобы в случае большой войны они могли прикрыть тыловые специальности, а мужчин отправить на передовую. Но в мирное время женщин вряд ли будут призывать на службу.

Об этом рассказал в интервью изданию Politeka советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: одни и те же требования к мужчинам и женщинам", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу. Просто государство хочет знать, какие люди, какие специальности у него есть на случай большой войны.

"В случае полного развертывания армии, возникает вопрос: 4,5 тысячи специальностей должен занять кто? Там, деловодов, бухгалтеров… и прочие должности, которые нужны для документооборота, для финансов, и так далее. Ну и вопрос: четыре тысячи мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться?! Государство пробует разные варианты и для этого нужно как минимум поставить на учет: так оно проводит перепись населения, так оно проводит учет тех людей, которые в случае войны могут выполнять разные специальности", – заявил советник руководителя ОПУ.

Он добавил, что, например, врачи все военнообязанные.

Воинский учет для женщин