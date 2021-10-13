Партия Разумкова: кто из депутатов уйдет в команду экс-спикера – список фамилий

Разумков готовится создавать свою политсилу / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Верховной Рады Украины, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков обозначил, что будет собирать свою команду сразу же после голосования за его отставку. На брифинге он ответил журналистам:

"Еще до того, как было принято решение, буду я главой Верховной Рады или нет, я говорил, что буду строить команду. И внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди, и вне парламента".

Фамилий своих соратников Разумков пока не называет. Но уже понятно наверняка, что это будет не просто группа депутатов под куполом, но и новая партия.

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Дмитрий Разумков обещает собрать свою команду / Фото "Слово и дело"

"Я буду собирать людей, которые точно придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году. Если мы говорим о партии, то чаще всего, это и есть тем магнитом, который притягивает людей", – сказал Разумков в интервью BBC News.

Сайт "Сегодня" попытался выявить вероятных членов новой команды Дмитрия Александровича.

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Не отпускали до последнего

Возможных сторонников бывшего спикера можно обнаружить по результатам голосования за его отзыв. Напомню, больше всего голосов "за" тогда отдали фракции "Слуга народа" и "Батькивщина", часть "Голоса", а также группы "Довира", "За майбутнє" и внефракционные нардепы.

Среди "слуг" против отставки были Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева. В кулуарах их называют близкими к экс-главе, так называемой группой Разумкова.

Депутаты из "группы Разумкова" / Коллаж "Сегодня"

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Красную кнопку нажали и Олег Воронько, Артем Дмитрук и Людмила Буймистер. Последняя, к слову, стоит первой на очереди на исключение из фракции, но публично заявляет о преданности команде президента.

Кто переобуется из "Слуги народа"

Кроме вышеупомянутых нардепов, есть и другие "слуги". Ещё в Трускавце, когда Зе-депутатам предлагали оставить автограф на подписном листе за увольнение Разумкова, было понятно, кто готов пойти против партийного течения. Например, Дмитрий Наталуха, Сергей Бабак, Михаил Крячко. Последний не голосовал, а Наталуха и Бабак отсутствовали на заседании. Все трое занимают кресла глав комитетов и, по неподтвержденным данным, за неподчинение их собираются снять с должностей.

Бабак, Крячко, Наталуха (слева направо) / Коллаж "Сегодня"

Запоют в один голос

Наши собеседники в стенах парламента часто вспоминают о товарищеских отношениях Дмитрия Разумкова с депутатами фракции "Голос". Учитывая давний раскол внутри их политсилы, разногласия видны и в результатах голосования. "Против" отставки голосовали Осадчук, Рахманин, Василенко, Костенко, Макаров, Рудык, Совсун, Железняк. Главу фракции "Голос" Ярослава Железняка и Разумкова объединяют дружеские отношения. Это оба нардепа неоднократно подчеркивали публично.

Голосование фракции "Голос" за отставку Разумкова / Скриншот с портала Верховной Рады

Новая старая команда

В том же в интервью BBC News Дмитрий Александрович ответил, будет ли он приглашать к сотрудничеству политиков с опытом. Речь идет о Владимире Гройсмане, Арсение Яценюке и Арсене Авакове.

"У меня хорошие отношения с Владимиром Борисовичем Гройсманом, они давно существуют, еще с 2012 года, человеческие отношения. Политических проектов вместе с ним мы сегодня не строим", — возразил Разумков.

Не планирует политик и объединяться с мэром Киева Виталием Кличко:

"Также с Виталием Владимировичем сегодня никаких политических проектов мы не создаем", — заключил экс-спикер.

Напомним, ранее журналисты сайта "Сегодня" опросили парламентариев из разных фракций, готовы ли они взять в свою команду Разумкова. Больше всех готовность выразили в ОПЗЖ.