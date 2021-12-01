Гройсман: Сторонникам президентской республики готов купить билет в Москву

Гройсман против расширения полномочий президента / Фото: kmu.gov.ua

Украина, постоянно декларирующая и отстаивающая демократические ценности, сегодня имеет все риски установления автократии и жесткой централизации власти. Об этом заявил лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, действующая власть называет демократией тот хаос и бардак, который происходит в парламенте и правительстве, да еще идет путем путинской России, где "галопирующая централизация власти" избрана единственно правильным вектором развития.

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"То, что называют демократией в правительстве и парламенте, на самом деле – это бардак. Парламент не является субъектом законодательной инициативы, формирующей систему законодательства и обеспечивающей развитие государства. Правительство также потеряло субъектность и формирует множество кризисов. Сегодня речь даже не о форме правления в Украине, а о сбалансированности каждой ветви власти. У нас должен быть субъектный парламент, президент, ограниченный в полномочиях Конституцией, должно быть правительство – порожденное коалицией. Этого сейчас нет. У нас есть риски автократии и централизации власти", – сказал Гройсман.

Политик считает, что сегодня стране не нужны внутренние потрясения, не нужны испытания общества "на прочность" попытками авторитаризма. Законодательство имеет достаточно критериев и решений для разных ситуаций – в том числе в организации досрочных выборов, например.

"Но, когда я слышу, что некоторые авторы хотят жесткую президентскую страну, готов купить им билет в Москву, или в Беларусь. Вот вам будет жесткая страна. Надо идти по демократическому пути... В любых решениях нужны мудрость и государственный интерес", – подчеркнул Гройсман.

Президентская форма правления