Говядина по 20 грн, а гречка по 12. Тищенко покупает продукты по ценам, которых давно нет

Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало.

Об этом нардеп рассказал в кулуарах Верховной Рады.

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Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12–28 гривен.

"Говядину я покупал в последний раз от 50 до 70 гривен за килограмм. Когда прошелся по ценам, то можно было купить и за 20 гривен", – рассказал депутат.

Поднятия цен на продукты в Украине Тищенко не заметил.

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"Нет, такие же самые (цены на продукты — ред.). Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире есть, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол", — продолжил депутат и не ответил на прямой вопрос, сколько денег он лично тратит на продукты питания.

Сколько на самом деле стоят продукты

По данным Госстата, средняя цена на говядину в Украине в сентябре составляла 172 гривны за килограмм, хотя еще в начале года в среднем за нее просили почти 145 гривен.

Что касается гречки — килограмм крупы в сентябре в среднем стоил 42,54 грн, а с января 2021 года она подорожала на пять гривен. Килограмм сала украинскому покупателю в сентябре обходился почти в 87 гривен.

Сало по 50–70 гривен в Украине не купишь. В сентябре килограмм стоил 86 гривен.

Ранее мы сообщали, что "слуга" назвал покойного Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".

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Также напомним, журналист показал наличные доллары возле офиса "слуг народа".