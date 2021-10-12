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"Конец эпохи бедности": журналист показал наличные доллары возле офиса "слуг народа"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 13:45
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Журналист "Схем" побывал в партийном офисе монобольшинства в Раде
Помятая стодолларовая купюра, которую нашел журналист на полу в партийном офисе "Слуги народа". Фото: facebook.com/mixailotkach
Помятая стодолларовая купюра, которую нашел журналист на полу в партийном офисе "Слуги народа". Фото: facebook.com/mixailotkach

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач, на коллег которого недавно напали в Укрэксимбанке, нашел на полу в партийном офисе "Слуг народа" помятую стодолларовую купюру и пошутил над этим. Отметим, неизвестно – это настоящие деньги или нет. И сам журналист не уточнил.

"Впервые побывал в партийном офисе "слуг народа". Здесь конец эпохи бедности", – так он подписал соответствующее фото, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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Многие пользователи в комментариях отреагировали иронично:

  • Порошенко подкинул!
  • Извините, у вас из офшора выпало.
  • Кто-то подкуривал сигарету?
  • Это на удачу, держись!
  • Слуга Народа – туалетная бумага и носовые платки продаются в любом магазине. Для этого не обязательно использовать валюту.

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Трускавец-2 для "слуг народа"

  • Не так давно в Трускавце прошел съезд "слуг народа", депутатов поселили в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там присутствовал и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800.
  • Депутаты подводили итоги своей двухлетней работы в Раде, а также обсуждали планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.
  • Из более приятного – "слуг" ждал гала-ужин, на котором раздавали "партийные Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграл для коллег фирменный Dj-сет.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.

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