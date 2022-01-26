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Готовятся отразить наступление: Минобороны собирает военных в четырех регионах на границе

Наталья Магдык
26 января, 16:55
Минобороны Украины готовится в феврале провести масштабные учения с привлечением местных властей

Учения теробороны будут нацелены на отработку действий в случае вторжения РФ в Украину / Коллаж "Сегодня"

В феврале пройдут военные учения Сил территориальной обороны Украины. Об этом во время заседания правительства заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в учениях также будут принимать участие главы РГА, ОГА и мэры городов.

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"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие", – сказал он.

Также он отметил, во время учений по очереди будут собирать четыре региона – север, восток, юг и запад.

По словам Резникова, во время учений глав областных администраций будут обучать, где разворачивать батальоны или бригады и как правильно нужно будет взаимодействовать с ВСУ.

Украина готовится к возможному вторжению

Ситуация на границах

Вблизи границ Украины Россия разместила 100-тысячную армию. Российское военные регулярно начали проводить военные учения вблизи наших границ. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.

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В последние месяцы из разных источников поступает информация о том, что Россия активно перебрасывает войска и технику в приграничные с Украиной области, а также в Крым. Ситуация усугубляется тем, что такая военная активность выходит за рамки обычных учений и предполагает возможную подготовку РФ к масштабному вторжению в нашу страну.

Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

25 января власти Чехии заявили о том, что они готовы отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи.