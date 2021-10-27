Гордон: После отставки Разумкова могут сделать президентскую республику

На отставкой Разумкова (в кружочке) скандалы могут не закончится, предупредил Гордон. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал секретаря СНБО Алексея Данилова за слова о создании в Украине президентской формы правления, а не парламентско-президентской, как сейчас. Это может обернуться узурпацией власти.

Об этом он сказал в программе "Час Голованова" на телеканале Украина 24.

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"Какая в Украине может быть президентская республика? Это чистый путь к узурпации власти. Алексею Данилову украинское общество, на мой взгляд, должно сказать: прекратите делать эти провокационные заявления", – сказал он.

Гордон призвал Данилова и других политиков ни в коем случае не делать таких провокационных заявлений.

"У меня есть мысль, что теоретически после отставки Разумкова могут "наклонить" парламент, чтобы парламент внес изменения в Конституцию – у меня есть такая опасная мысль – для того, чтобы сделать президентскую республику. Я хочу сказать тем, кто думает об этом – у нас это не "прокатит", это Украина. И не таких меняли (ответил не реплику ведущего, что "снесли" Януковича). Закончится все дело плохо. Поэтому к политикам, таким как Данилов, я хотел бы обратиться и сказать: прекратите делать провокационные заявления", – резюмировал журналист.

Парламентско-президентская республика