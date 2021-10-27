Гордон: После отставки Разумкова могут сделать президентскую республику

На отставкой Разумкова (в кружочке) скандалы могут не закончится, предупредил Гордон. Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал секретаря СНБО Алексея Данилова за слова о создании в Украине президентской формы правления, а не парламентско-президентской, как сейчас. Это может обернуться узурпацией власти.
Об этом он сказал в программе "Час Голованова" на телеканале Украина 24.
"Какая в Украине может быть президентская республика? Это чистый путь к узурпации власти. Алексею Данилову украинское общество, на мой взгляд, должно сказать: прекратите делать эти провокационные заявления", – сказал он.
Гордон призвал Данилова и других политиков ни в коем случае не делать таких провокационных заявлений.
"У меня есть мысль, что теоретически после отставки Разумкова могут "наклонить" парламент, чтобы парламент внес изменения в Конституцию – у меня есть такая опасная мысль – для того, чтобы сделать президентскую республику. Я хочу сказать тем, кто думает об этом – у нас это не "прокатит", это Украина. И не таких меняли (ответил не реплику ведущего, что "снесли" Януковича). Закончится все дело плохо. Поэтому к политикам, таким как Данилов, я хотел бы обратиться и сказать: прекратите делать провокационные заявления", – резюмировал журналист.
Парламентско-президентская республика
- Дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот – к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.
- Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и тому подобное.
- В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.