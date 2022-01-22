Главком ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, который отрицал возвращение Крыма Украине, подал в отставку

Кай-Ахим Шенбах. Коллаж "Сегодня"

Командующий Военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку после разразившегося скандала из-за его заявлений об Украине и Крыме, сообщает Bild.

56-летний командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах сегодня подал заявление об отставке. Его приняли министр обороны Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор Эберхард Цорн.

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По информации Bild, уже должен быть назначен преемник: контр-адмирал Ян Кристиан Каак, прежде заместитель Шенбаха и командующий флотом и силами обеспечения.

Причина отставки в том, что Шенбах преуменьшил агрессивную политику Путина в отношении Украины и спровоцировал дипломатический кризис своими заявлениями по поводу агрессивной политике России, пишет издание.

Скандал с главой ВМС Германии

Заявление главнокомандующего Военно-морскими силами Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Украина не сможет вернуть Крым, спровоцировало скандал.

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"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", — заявил вице-адмирал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать территории Украины. По мнению вице-адмирала, Путин заинтересован не в том, чтобы иметь "маленькую полоску" украинской земли, а в том, чтобы расколоть Евросоюз и "добиться уважения".

"Да на самом деле он просто хочет уважения. Но для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство", – заявил Шенбах.

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Также он высказался по поводу членства Украины в НАТО. По его словам, Украина не может вступить в Альянс из-за оккупации части территории.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает категорически неприемлемыми высказывания Кая-Ахима Шенбаха. В министерстве отметили категорическую неприемлемость высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и о том, что она не может отвечать критериям членства в НАТО.

Также в МИД вызвана посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. В министерстве также выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такие заявления военного командования Германии не соответствуют уровню отношений двух стран и текущей ситуации безопасности.

Реакция Германии

В министерстве обороны назвали заявления Кая-Ахима Шенбаха "никоим образом не соответствующими позициям федерального министерства обороны".

Сам командующий ВМС Германии также заявил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства. Он добавил, что его заявление было необдуманным, и он неправильно оценил ситуацию. "Это была явная ошибка", – написал вице-адмирал.

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