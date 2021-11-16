Глава МВД отобрал у Кивы наградное оружие

Киву в 2015 году наградил оружием Арсен Аваков / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Основанием для этого Монастырский назвал недостойное поведение и действия Кивы, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства.

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"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – большая честь, и никто не имеет права уничтожать эту честь плохим поведением! Безопасность граждан и честь государства превыше всего! Слава Украине!" – написал он.

Кроме того, нардепа лишили и права на наградное оружие, которое ему выдали в 2016 году (всего у депутата два наградных оружия).

Наградил Киву в 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм — "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.

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"Настрелял из автомата" на новое уголовное дело

15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

16 ноября дома у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.