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"Этого боится власть": появилось первое интервью с Чаусом после исчезновения и суда

Мария Дмитренко
8 февраля, 19:29
Накануне супруга экс-судьи внесла за него залог более чем в 700 тысяч

Николай Чаус. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-судья Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, дал интервью народному депутату от партии "Европейская Солидарность" Владимиру Арьеву сразу после того, как вышел из-под домашнего ареста. Во время разговора нардеп неоднократно обвинял в похищении Чауса действующую власть.

"Этих потрясающих свидетельств очень боится нынешняя власть. Экс-судья Николай Чаус рассказал обо всем, что с ним произошло после похищения. Как именно похищали? На кого выбивали показания? Как издевались?" – написал Арьев в Facebook.

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Что известно?

  • Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.
  • В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.
  • 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.
  • НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.