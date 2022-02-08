"Цього боїться влада": з'явилося перше інтерв'ю з Чаусом після зникнення та суду

Микола Чаус. Фото: колаж "Сьогодні"
Екссуддя Микола Чаус, якого підозрюють у хабарництві, дав інтерв'ю народному депутату від партії "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву одразу після того, як вийшов з-під домашнього арешту. Під час розмови нардеп неодноразово звинувачував у викраденні Чауса чинну владу.
"Цих приголомшливих свідчень дуже боїться нинішня влада. Екссуддя Микола Чаус розповів про все, що з ним сталося після викрадення. Як саме викрадали? На кого вибивали свідчення? Як знущалися?" – написав Ар'єв в Facebook.
Що відомо?
- Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує у двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, у якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопані банки з грошима.
- Водночас СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
- 30 липня Миколу Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали та відвезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція мала намір передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ та повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ та вимагали зупинки.
- НАБУ завершило справу Чауса та показало момент отримання грошей.