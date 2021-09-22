Это вызов! Мы его принимаем – Ермак о покушении на Шефира

22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира будут отвечать за содеянное по закону.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон", – написал Ермак.

Глава ОП также призвал полицию и другие правоохранительные службы принять все необходимые меры для задержания нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", – отметил Ермак.

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Что известно о покушении

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.