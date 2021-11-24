Это был блеф? В "отставке" Ткаченко неожиданный поворот

Ткаченко так и не прислал в Раду свое заявление об отставке. Фото: коллаж "Сегодня"
Заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о подаче в отставку не поступило в комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Об этом сообщает Telegram-канал Українськi Новини со ссылкой на ответ аппарата парламента на запрос издания.
"Это был блеф. Александр Ткаченко не прислал в Раду свое заявление об отставке с поста министра культуры. Прошло 11 дней с момента, как Ткаченко запостил в фейсбуке заявление, но так никуда его не отправил – ни в Раду, ни в Кабмин. Так он публично давит на Зеленского и Шмыгаля с целью оставить за собой контроль за Госкино с бюджетом в полмиллиарда грн", – говорится в сообщении.
Как развивались события
- 11 ноября 2021 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал в отставку, так как передачу Госкино от Минкультуры в управление Кабмина с министерством никто не согласовал.
- Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк даже назвал возможных кандидатов на должность министра.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они не будет голосовать за его увольнение.
- 16 ноября депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что профильный комитет выступает против отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.