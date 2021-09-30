Эрдоган резко обрубил Путина на предложении вакцинироваться "Спутником V"

Эрдоган не рискнул принять подарок в виде российской вакцины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во время переговоров в Сочи президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", которую не признает ВОЗ.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

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Уровень антител

Путин, предлагая турецкому гостю вакцинироваться от коронавируса российским препаратом, заявил:

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"В Израиле вот 80% населения вакцинировали, но все равно все заболели. У меня реальный эксперимент практически получился, сам на себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие, меня пронесло. Они по-разному считаются, 15-16. Они как-то по-разному считаются, но специалисты сказали, что у меня высокий уровень".

На что Эрдоган отметил, что он вакцинировался в январе PFizer-Bointech и сейчас у него уровень антител составляет больше 1100.

Судьба Спутника V

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны. Прививки "Спутником V" признаваться не будут.

Нынче ​членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.

Ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

Поэтому сейчас россияне начали клинические испытания новой вакцины "Бетувакс" согласно всем международным нормам. В частности, на эти испытания понадобится более 1,5 года.