Ердоган різко обірвав Путіна на пропозиції вакцинуватися "Супутником V"

Ердоган не ризикнув прийняти подарунок у вигляді російської вакцини / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під час переговорів у Сочі президент Росії Володимир Путін запропонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану вакцинуватися російською вакциною "Супутник V", яку не визнає ВООЗ.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс".

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Рівень антитіл

Путін, пропонуючи турецькому гостю вакцинуватися від коронавірусу російським препаратом, заявив:

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"В Ізраїлі ось 80% населення вакцинували, але все одно захворіли. У мене реальний експеримент практично вийшов, сам собі провів. Три десятки людей довкола мене захворіли, бо пізно ревакцинувалися. Ад'ютант, з яким я цілий день пропрацював з ранку до вечора, захворів. А в мене високі титри, мене пронесло. Вони по-різному рахуються 15-16. Вони якось по-різному вважаються, але фахівці сказали, що маю високий рівень".

На що Ердоган зазначив, що він вакцинувався у січні PFizer-Bointech і зараз у нього рівень антитіл становить понад 1100.

Доля Супутника V

З листопада в'їхати до США зможуть лише щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я чи владою країни. Щеплення "Супутником V" визнаватися не буде.

Нині членам російської делегації, які прибули до Страсбургу, щоб взяти участь в осінній сесії ПАРЄ, заборонили вільне переміщення містом. Все через те, що росіяни щеплені препаратом Супутник V, який не визнає ЄС.

Раніше міжнародні вчені засумнівалися у результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повного звіту про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

Тому зараз росіяни розпочали клінічні випробування нової вакцини "Бетувакс" згідно з усіма міжнародними нормами. Зокрема, на ці випробування знадобиться понад 1,5 року.