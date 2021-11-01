Енин: По делу Полякова могут быть задержания после еще нескольких экспертиз

Заместитель главы МВС рассказал о том, как проходит следствие в деле Полякова / Коллаж "Сегодня"

В рамках расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова проведено уже более 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто с политиком общался в последние дни и часы его жизни. Полиция не исключает все версии произошедшего, а также возможность ареста кого-то из окружения Полякова.

Об этом заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Как продвигается расследование

"Как только будет у нас завершено еще несколько экспертиз, мы сможем утвердительно или негативно говорить о возможной причастности тех или иных особ к смерти Полякова", – заявил Евгений Енин во время эфира программы "Дежурные по стране".

Представитель силовых структур также отметил, что на руках уже есть результаты экспертизы, которые однозначно показывают – в крови народного депутата была смесь наркотических веществ, а именно димедрола и метадона. Однако, как эта смесь оказалась в организме Полякова, все еще остается загадкой.

"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, как указанные наркотические вещества попали в его организм – это было добровольно или нет", – отметил Енин в эфире программы "Дежурные по стране".

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Чьи катетеры

Полиция установила принадлежность катетеров с бурым веществом, которые были обнаружены возле тела Полякова.

"Нами было установлено, что они принадлежали медработникам, которые совершали мероприятия реанимации, которые вкалывали соответствующие вещества в шею народного депутата с целью его реанимировать. Мы все эти детали очень тщательно отработали. Этот вопрос снят", – сказал Енин.

Версия убийства

Заместитель министра внутренних дел также прокомментировал версию убийства Антона Полякова, на которой настаивает его сожительница народный депутат Анна Скороход.

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"Меня удивило заявление в эфире одного из телеканалов, про возможное убийство Полякова. Возможно, кто-то имеет сведения об обстоятельствах смерти Полякова. Поэтому, призываю их, не ждать месяцы и сразу информировать правоохранительные органы. Для дачи показаний была вызвана и сейчас их дает народная депутатка Скороход. С учетом последних заявлений, полиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию буквально с хронометражем о последних часах жизни Антона Полякова", – заявил Евгений Енин во время эфира программы "Дежурные по стране".

Что было известно ранее