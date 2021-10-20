"Должны выступить единым фронтом": реакция журналистов на цензуру Банковой

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Украинские журналисты выразили солидарность с телеведущей UA:Перший Мирославой Барчук, которая заявила о давлении со стороны Офиса президента, отметив, что цензура в СМИ – это глобальная проблема для Украины, а не только в конкретном случае. Мы собрали подборку реакций на скандал с "темникгейтом".

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил в Facebook, что власть должна отчитаться относительно уважения прав журналистов и обеспечения свободы слова и предоставить четкие ответы.

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"Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором является соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам по приглашению на эфиры – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали", – написал он.

Журналист "Суспільного" Павел Казарин "наехал" на бывшего журналиста Сергея Лещенко, который, по его словам, сейчас защищает власть.

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"Сергей записал видео, в котором обвинил "Зворотний вiдлiк" ("Обратный отсчет") в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы", – написал он в Сети.

Журналистка "Цензор.НЕТ" Марина Данилюк-Ярмолаева тоже поддержала коллег.

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"На ваш проект давят, интервью ICTV скрыли. Прям такие специалисты в коммуникации, что мама не горюй".

Журналист Hromadske Алексей Братущак считает, что проблема с цензурой в Украине давно приобрела глобальные масштабы.

"Удивительно видеть, как много людей проснулись в новой реальности. Ограничение свободы слова и цензура – это не история отдельного канала, отдельного проекта. Это уже системное явление в стране".

Кореспондент "Новой Газеты" в Украине Ольга Мусафирова уверена, что в вопросе цензуры "мы все должны выступить единым фронтом".

Друг Лещенко и владелец телеграм-канала "Телекошмар" Дмитрий Литвин даже раскритиковал заявление Барчук.

"Например, в вашем эфире с темой о бюджете не было ни одного эксперта по финансовой или деловой тематике, но был один политический эксперт и один политический журналист. Еще вы подключили политически ангажированного экономиста на несколько минут. Реальными представителями фракций и групп были Вятрович и Арешонков. Железняк не имеет права представлять фракцию, он представляет только часть фракции. А почему такое представительство? Это вас другие представители политических сил и экспертного круга также бойкотировали?".

В чем суть скандала

Барчук заявила, что Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" ("Обратный отсчет") на телеканале "UA:Перший" с обвинениями в несоблюдении журналистских стандартов. По ее словам, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах "слуг народа", мол, их походы согласуются с Подоляком.

Журналистка сообщила, что на одну из передач вместо двух "слуг" (не были экспертами в энергетическом вопросе) позвали Людмилу Буймистер, чем разгневали Банковую.

На следующий эфир ОПУ якобы поставил условие, что двое "слуг" придут, если канал откажет в приглашении внефракционному Гео Леросу. После отказа выполнить ультиматум "слуги" не пришли на эфир.

Как мы уже писали, советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил на обвинения журналистов в давлении. Он намекнул, что политикам просто надоели ангажированные политические ток-шоу.