"Дію" устанавливать не буду": видео "задержания" Савченко в аэропорту

Надежда (слева) и Вера Савченко попались пограничникам в аэропорту. Коллаж "Сегодня"

Бывшего народного депутата Надежду Савченко и ее сестру Веру разоблачили с поддельными сертификатами в аэропорту "Борисполь" 4 октября. Они наотрез отказывались загрузить информацию о вакцинации в приложение "Дія".

Соответствующее видео опубликовало ТСН.

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Пограничник сначала спросил у сестер, есть ли у них COVID-сертификат в "Дія", на что Надя Савченко ответила, что нет у нее этого приложения и даже не собирается устанавливать его.

"Не могу загрузить "Дію", поскольку вообще не имею понятия, что это. Насколько я знаю, "Дію" нужно загрузить и потом в нее все вложить – паспорт, карточку и т.д., все, что требует "Дія", а это в принципе незаконно. Поэтому я ее устанавливать не буду", – сказала экс-нардеп.

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Пограничник объяснил сестрам, что есть сомнения относительно действительности COVID-сертификатов, отметив, что с них не считывается QR-код.

"У нас есть программа (для считки сертификатов), которую также используют страны Евросоюза, и, к сожалению, не читает ваши QR-коды с ваших сертификатов", – объяснил мужчина и сказал дождаться полиции.

Судя по дате на видео, инцидент произошел 4 октября.

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Скандал с сестрами Савченко