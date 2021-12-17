Все депутаты ОПЗЖ готовы сложить мандаты – Бойко назвал причину

Юрий Бойко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что все участники партии готовы сложить свои мандаты в Верховной Раде. По его словам, таким образом фракция может лишить парламент конституционного большинства и запустить процесс досрочных выборов.

Об этом Бойко сказал во время своего выступления в сессионном зале парламента.

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"Если есть политическая совесть у присутствующих в зале, то надо понимать, что этот парламент обречен. Не может существовать парламент, который дистанцировался от людей и не слышит их. И потому наша фракция готова сдать мандаты и выйти из парламента для того, чтобы нас не было 300 депутатов и народ Украины избрал новый парламент, который будет защищать, который будет отвечать на запросы, которые беспокоят людей, а не политическим амбициям лидеров, которые руководят сегодня монобольшинством", – сказал депутат.

Он добавил, что парламент обречен.

"Мы за то, чтобы парламент был переизбран. Мы за то, чтобы люди избрали новый парламент. Этот парламент исчерпал себя и у него нет будущего. Даешь новый парламент", – добавил Бойко.

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Реакция спикера ВР

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что даже если все депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" сложат мандаты, то это все равно не приведет к исчезновению в парламенте 150 голосов депутатов, то есть исчезновению конституционного большинства. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос относительно заявления Бойко, Стефанчук отметил, что соответствующего заявления в сессионном зале не слышал, поэтому комментировать его не может.

"Но такой способ есть. Бесспорно, если они решатся сдать мандаты и еще и аннулировать все списки, которые снизу, мы потеряем такую фракцию, как "ОПЗЖ", в парламенте. И тогда будем соответственно реагировать в рамках действующего законодательства", – сказал спикер.

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На уточнение, приведет ли это к досрочным выборам в парламент, Стефанчук сказал: "Что такое конституционное большинство? Это 300 голосов... Я не знаю четко, какое количество (депутатов – Ред.) в "ОПЗЖ", но я думаю, что если они все утратят мандаты, это все равно не будет минус 150 голосов. Но если такое желание есть – мы свободные люди в свободной стране".

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