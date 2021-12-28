Власть создает медиаимперию? Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

Алексей Ковалев. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" среди работников канала.

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По их словам, Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги".

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По информации "Страны" на базе "4 канала" Офис президента будет создавать еще один новостной телеканал "под политические нужды Зеленского".

Информация подтвердилась

Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил PavlovskyNEWS, что купил "4 канал", став единоличным его собственником. Скоро информация об этом должна появится в реестре

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По словам Ковалева, сделка планировалась около года. Сперва был монолог с владельцами, которые не спешили с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока тоже нет точных цифр, так как ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал – самоокупаемый.

Нардеп уточнил, что канал будет информационно-развлекательным и на нем останется проукраинская позиция и контент. Новости должны подаваться объективно с мнениями всех сторон. Ковалев хочет, чтобы все политические силы были представлены на канале. Если там будет и власть, и оппозиция, то и канал будут смотреть, считает Ковалёв.

Власть строит медиаимперию?