Умышленное убийство? Что говорят в прокуратуре о смерти брата мэра Павлова

Пока неизвестно, что могло стать причиной смерти мужчины. Фото: коллаж "Сегодня"
Правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Что известно о смерти Андрея Павлова
- Напомним, после обеда стало известно, что в Кривом Роге скончался младший брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова. Об этом сначала сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в МВД.
- Позже известный блогер Алексей Таймурзин написал, что Андрей Павлов страдал от алкоголизма и умер, судя по всему, в результате запоя. "Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Все это подтверждает его друг. Никакого криминала. Расходимся", – написал Таймурзин на своем Telegram-канале.
- Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.
- "По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в официальном сообщении полиции.