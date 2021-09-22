Давид Арахамия рассказал, как произошло нападение на Сергея Шефира

Под Киевом обстреляли авто Сергея Шефира / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 сентября, произошло покушение в Киевской области на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Пострадавший уверен, что стреляли именно в него, хотя ранен только водитель авто, в котором передвигался политик.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

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"Было совершено нападение, машина была расстреляна из автоматического оружия, водитель получил три ранения огнестрельных. Сам Сергей Нахманович – целый", – сказал он.

Полиция мгновенно отреагировала и доставила его в безопасное место. И по состоянию на сейчас по городу проводится спецоперация перехвата и, конечно, расследование ситуации.

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"Он сейчас сам в состоянии шока и трактует, что стреляли именно по нему, а попали по водителю. Есть две версии – это мое, не специалиста мнение. Учитывая много случаев, когда он ездит сам, просто через стекло не видеть – возможно, его спутали с водителем, возможно просто не попали", – добавляет он.

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".