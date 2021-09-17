Данилов рассказал, когда в Украине появились последние олигархи

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В Украине последние олигархи появились после 2014 года, а после того, как в Украине появился штучный банкопад, некоторые люди завладели активами на миллиарды грн.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда маленькая кучка людей управляет абсолютно колоссальным активом, который должен был принадлежать всему нашему государству, всем нашим гражданам. И это вызов для всех наших граждан", – сказал Данилов.

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