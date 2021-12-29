Данилов раскрыл планы Путина на Украину

Данилов уверяет, что Украина готова противостоять планам Путина / Коллаж "Сегодня"

В Киеве знают планы президента России Владимира Путина на Украину и готовы ему противостоять.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью телеканалу Настоящее время.

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"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", — рассказал секретарь СНБО.

Реализовать этот план Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине: "С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации".

Не исключено, что Москва рассматривает вариант реализации своего плана при помощи оружия, однако к такому варианту Украина готова. "Мы к этому готовы", — заверил Данилов.

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