Данилов раскрыл планы Путина на Украину

Данилов уверяет, что Украина готова противостоять планам Путина / Коллаж "Сегодня"
В Киеве знают планы президента России Владимира Путина на Украину и готовы ему противостоять.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью телеканалу Настоящее время.
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"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", — рассказал секретарь СНБО.
Реализовать этот план Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине: "С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации".
Не исключено, что Москва рассматривает вариант реализации своего плана при помощи оружия, однако к такому варианту Украина готова. "Мы к этому готовы", — заверил Данилов.
Ситуация
- При этом пока все уверены в победе Украины. Военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что если Москва начнет полномасштабную войну против Украины, то России придет конец – оккупанты потерпят поражение.
- Советник главнокомандующего ВСУ, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что у России почти нет шансов захватить Киев, хотя до него со стороны Черниговской области рукой подать.
- А бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому перед праздниками Офис генпрокурора выписал подозрение в причастности к госперевороту и финансированию террористов, рассказал, опираясь на свой опыт, как правильно общаться с президентом России.
- Тем временем стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины.