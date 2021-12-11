CША приостановили отправку в Украину оружия – причины

Новых "Джавелинов" пока не дадут / Коллаж "Сегодня"

Западные СМИ сообщили, что Белый дом отложил на время отправку в Украину дополнительной военной помощи на 200 млн долларов. При этом Вашингтон готов начать оказывать более весомую помощь в случае, если Россия нападет на Украину.

Об этом сообщает американский телеканал NBCnews.

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Причина

Как передает телеканал, таким образом США дают возможность на полную силу заработать дипломатическим каналам, которые в первую очередь призваны "разрядить напряженность на границе Украины", а также, чтобы сохранить рычаги влияния в случае возможного вторжения РФ в Украину.

"Администрация Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов в последние недели, но воздержалась от доставки помощи, несмотря на призывы Киева и некоторых законодателей, по словам трех осведомленных людей", – сообщает NBCnews.

Ситуация