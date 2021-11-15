Что решили "слуги" на съезде помимо новой главы партии – шесть вопросов

Партия намерена ускорить принятие ряда скандальных законопроектов / Коллаж "Сегодня"

Быстро прошедший сегодня XIII съезд провластной партии "Слуга народа" закончился помимо избрания новой главы партии определением шести главных задач, которыми партия должна заняться в ближайшее время.

Эти задачи были опубликованы на сайте партии.

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Поручение

Руководство партии получило поручение, провести необходимые консультации и внести на рассмотрение следующего съезда новую редакцию Устава партии.

Депутатам монобольшинства в Верховной Раде поручили в ускоренном порядке разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на выполнение предвыборной программы партии. Речь о:

введение обязательного пенсионного страхования;

введение жесточайших наказаний за коррупцию и хищение в Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны;

улучшение материального обеспечения работников образования;

управление бытовыми отходами и стимулирование строительства мусороперерабатывающих заводов;

внедрение неотвратимости наказаний для работников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

Как прошел день у "слуг"

15 ноября прошел съезд "Слуги народа", во время которого выбрали нового лидера, вместо назначенного в прошлом месяце первым вице-спикером Верховной Рады Александра Корниенко. Без какой-либо другой альтернативы партия проголосовала за предложенную руководством кандидатуру Елены Шуляк.

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Чуть позже прошло заседание фракции "Слуга Народа", во время которого было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.