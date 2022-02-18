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Что происходит на Донбассе: "Свобода слова Савика Шустера"

Павел Чернышук
18 февраля, 14:46
Политики объяснят, что будет, если Россия признает "Л/ДНР"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят обострение на Донбассе, где боевики обстреляли школы, садики и жилые дома.

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Политики и эксперты также поговорят об ультиматуме Путина – есть ли у Украины будущее в НАТО. А также, что будет, если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Гостями студии будут:

  • президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
  • лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003-2005) Игорь Смешко;
  • министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк;
  • министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко;
  • лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев;
  • народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Также на программу были приглашены:

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  • вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук;
  • министр обороны Украины Алексей Резников;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.