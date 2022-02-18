Що відбувається на Донбасі: "Свобода слова Савіка Шустера"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять загострення на Донбасі, де бойовики обстріляли школи, садочки та житлові будинки.

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Політики та експерти також поговорять про ультиматум Путіна – чи має Україна майбутнє в НАТО. А також, що буде, якщо Росія визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Гостями студії будуть:

президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;

лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;

голова партії "Сила та Честь", голова СБУ (2003-2005) Ігор Смешко;

міністр оборони України (2019-2020) Андрій Загороднюк;

міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко;

лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв;

народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич;

лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;

головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Також на програму були запрошені:

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