Чем грозит Украине союз Лукашенко и Путина: "Свобода слова Савика Шустера"

Новые договоренности лидеров России и Белруси настораживают
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят, чем грозит Украине и ее границам союз России и Беларуси, который накануне обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Кроме того, в эфир включится из Страсбурга генеральный прокурор Ирина Венедиктова, где она принимала участие в рассмотрении дела сбитого самолета MH17.
Также политики обсудят, будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру, прокомментируют материал CNN об операции по "вагнеровцам" и есть ли угроза трансатлантической безопасности из-за крупномасштабных военных учений российских войск в Беларуси.
Гостями студии станут:
- командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев;
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- народный депутат от "Слуги народа", член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;
- народный депутат, внефракционный Евгений Шевченко;
- министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко;
- сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
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