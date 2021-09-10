Чим загрожує Україні союз Лукашенка і Путіна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Нові домовленості лідерів Росії і Белрусі насторожують
Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поговорять, чим загрожує Україні і її кордонам союз Росії і Білорусі, який напередодні обговорили Володимир Путін і Олександр Лукашенко.
Крім того, в ефір включиться зі Страсбурга генеральний прокурор Ірина Венедіктова, де вона брала участь в розгляді справи збитого літака MH17.
Також політики обговорять, чи буде Україна розслідувати злочини по всьому світу, прокоментують матеріал CNN про операцію щодо "вагнерівців" і чи є загроза трансатлантичної безпеки через великомасштабні військові навчання російських військ в Білорусі.
Гостями студії стануть:
- командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв;
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
- голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі;
- глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв;
- співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
- народний депутат від "Слуги народу", член комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук;
- народний депутат, позафракційний Євген Шевченко;
- міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії координаційної ради Білорусі Павло Латушко;
- сестра білоруської опозиціонерки Марії Колесникової Тетяна Хомич.
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
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