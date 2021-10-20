"Был тяжелый разговор": депутат от "Слуги народа" признался в темниках и визитах на Банковую

Депутат "Слуги народа" Дмитрук рассказал о разговоре на Банковой / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что его коллеги получали "темники" с рекомендациями, что говорить публично, а про что необходимо молчать. Этот вопрос был затронут на фоне скандала с заявлением ведущей ток-шоу "Зворотний відлік" Мирославой Барчук, что Офис президента оказывает давление на программу и контролирует выступления в эфирах нардепов "Слуги народа".

Об этом Артем Дмитрук заявил с кулуарах парламента в прямом эфире Украины 24.

Реклама

Темники

"Я вам скажу точно. Есть те темники, которые спускаются на "слуг народа", и в рамках которых они могут говорить или не говорить о той или иной информации. У них точно есть ряд вопросов, на которые они могут отвечать, на которые они не могут отвечать, и как отвечать. На меня давление не оказывалось. Я был в Офисе президента. Меня вызывал Владимир Александрович. Мы 30 минут и даже больше говорили. Были и вопросы, и ответы. Был тяжелый разговор, но никакого давления не было", – заявил в эфире Артем Дмитрук.

Слово "Темники" происходит от словосочетания "Темы недели". С 2001 по 2004 год глава Администрации президента Леонида Кучмы ныне депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук рассылал в редакции СМИ закрытые директивы, которые содержали подробные инструкции, как необходимо освещать в новостях политические события в Украине.

Позиция партии

Чуть ранее партия "Слуга народа" обвинила ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" ("UA:Перший") в некорректности подачи ряда тем в последних выпусках телепрограммы, что и стало причиной замечания в адрес организаторов ток-шоу.

Реклама

"Единственное, на чем могут настаивать наши представители, чтобы присоединиться к эфирам и ток-шоу, – это то, чтобы в студии была хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения", – сказано в официальном сообщении "Слуги народа", которое опубликовано на телеграм-канале пресс-секретаря Юлии Палийчук.

С чего начался скандал