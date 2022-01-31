Будет ли мобилизация в Украине: заявление Минобороны

Украинские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит необходимости в объявлении мобилизации при нынешнем уровне угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

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"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что мы будем двигаться другим способом – работать с формированием Сил территориальной обороны. Он добавил, что обучение ТРО начнется с управленческих решений председателей областных и районных администраций, а также главы КГГА.

"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их обучать два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Затем будет восток, юг и запад", – сказал министр.

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Территориальная оборона в Украине