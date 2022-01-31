Будет ли мобилизация в Украине: заявление Минобороны

Украинские военные. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит необходимости в объявлении мобилизации при нынешнем уровне угрозы со стороны Российской Федерации.
Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.
"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – сказал Резников.
Глава Минобороны добавил, что мы будем двигаться другим способом – работать с формированием Сил территориальной обороны. Он добавил, что обучение ТРО начнется с управленческих решений председателей областных и районных администраций, а также главы КГГА.
"У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их обучать два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Затем будет восток, юг и запад", – сказал министр.
Территориальная оборона в Украине
- В Украине начал действовать документ, который регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.
- Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Минобороны заявил, что начинает тренировку с украинскими резервистами.
- Также в ВСУ рассказали, как попасть в ряды территориальной обороны.
- Кроме того, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что создание в Украине системы территориальной обороны является реальным ответом на российскую угрозу. По его мнению, это сила, которая сможет остановить президента РФ Владимира Путина.