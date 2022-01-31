Чи буде мобілізація в Україні: заява Міноборони

Українські військові. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не бачить необхідності в оголошенні мобілізації за теперішнього рівня загрози з боку Російської Федерації.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua .
"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі думатимуть, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе" – сказав Резніков.
Очільник Міноборони додав, що ми рухатимемося іншим способом – працюватимемо з формуванням Сил територіальної оборони. Він додав, що навчання ТРО розпочнеться з управлінських рішень голів обласних та районних адміністрацій, а також голови КМДА.
"У нас чотири сектори: північ, південь, схід та захід. Почнемо з півночі, зберемо всі області плюс Київ, будемо їх навчати два-три дні на полігоні, як взаємодіяти і що робити. Потім буде схід, південь та захід" , – сказав міністр.
Територіальна оборона в Україні
- В Україні почав діяти документ, який регулює розвиток територіальної оборони , організацію руху опору та відповідну підготовку громадян України до національного опору
- Мер Києва Віталій Кличко на тлі конфлікту з Міноборони заявив, що розпочинає тренування з українськими резервістами.
- Також у ЗСУ розповіли, як потрапити до лав територіальної оборони.
- Крім того, екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк вважає, що створення в Україні системи територіальної оборони є реальною відповіддю на російську загрозу. На його думку, це сила, яка зможе зупинити президента РФ Володимира Путіна.