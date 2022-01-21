Россия нарывается на серьезные проблемы: Шольц и Джонсон припугнули Путина

Слева направо - Борис Джонсон, Владимир Путин, Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили общую позицию по поводу последствий для РФ в случае нового вторжения в Украину.
Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера по результатам их телефонного разговора, передает Европейская правда.
"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия будет дорого стоить России. Они поделились глубокой обеспокоенностью продолжающимися дестабилизационными действиями России в Украине и заявили, что любое вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой", – говорится в заявлении.
Кроме того, Джонсон отметил важность совместной работы союзников по НАТО над скоординированным ответом.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- Также глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько России нужно войск для вторжения в Украину. По его словам, Россия, размещая войска вблизи границ, в том числе и в Беларуси, нагнетает этим ситуацию.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.