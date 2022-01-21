Россия нарывается на серьезные проблемы: Шольц и Джонсон припугнули Путина

Слева направо - Борис Джонсон, Владимир Путин, Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили общую позицию по поводу последствий для РФ в случае нового вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера по результатам их телефонного разговора, передает Европейская правда.

Реклама

"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия будет дорого стоить России. Они поделились глубокой обеспокоенностью продолжающимися дестабилизационными действиями России в Украине и заявили, что любое вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой", – говорится в заявлении.

Кроме того, Джонсон отметил важность совместной работы союзников по НАТО над скоординированным ответом.

Угроза вторжения РФ в Украину