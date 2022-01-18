Британия доставила в Украину "убийц танков", но пришлось облететь Германию

Британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Об этом пишет издание UK Defence Journal.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что из-за наращивания военного присутствия российских войск у границ, Украина обратилась к ним за помощью.

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"Российские войска у границ оснащены танками, боевыми бронированными машинами, реактивной артиллерией и баллистическими ракетами малой дальности. Наращивание военного присутствия привело к тому, что Украина обратилась за помощью к союзникам, и два британских транспортных самолета отправили противотанковое вооружение", – сказал он.

Германия не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

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Что происходит?

Британские транспортные самолеты в настоящее время перебрасывают "легкие противотанковые" вооружения в Украину. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL, прежде чем вернуться в Соединенное Королевство.

Поддержка со стороны Британии не является стратегическим оружием и не представляют угрозы для России.

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Кто помогает Украине