Блицкриг у Путина не получится: генерал Кривонос успокоил украинцев

Сергей Кривонос заявил, что не следует рассматривать вопрос агрессии России только по количественному составу ее армии. / Фото: Коллаж: Сегодня

О вопросах безопасности в Верховной Раде докладывают те люди, которые непосредственно этим не занимались.

Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале Украина 24 генерал ВСУ Сергей Кривонос, прокомментировав слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что украинская разведка сейчас обладает точной информацией о том, что происходит на границе с Россией.

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"Возможно, Давид неплохо себя показал в 2014-2015 гг., будучи волонтером и помогая нашим ВСУ, но в разведке разбирается не больше, чем я в испанском балете. Я слушаю профессионалов, а не политических лидеров, непосредственно не имеющих к этому никакого отношения", – сказал он.

Современная война и Югославия

По словам генерала, не стоит рассматривать вопросы агрессии России, учитывая только количественный состав ее армии.

"Современная война часто проводится, учитывая не состоятельность людей по количеству, а вооруженных сил в оснащенности современными средствами разведки и средств высокоточного поражения", – рассказал он.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос, фото – president.gov.ua

При этом он провел параллель с конфликтом в Югославии:

"Война велась без нарушения наземной границы, но была достигнута политическая цель, которая ставилась НАТО и заставила руководство Югославии к капитуляции и подписанию определенных соглашений. Россияне таким образом могут использовать свой достаточно мощный потенциал".

"У Украины есть войска"

Также генерал отметил, что у Украины есть противовоздушная оборона и войска:

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"И средства поражения, и разведки у нас есть. Хотелось, чтобы их было больше, а система ПВО была более плотной. У нас есть возможности нашего оборонно-промышленного комплекса по модернизации и разработке новых ракет – мы идем по этому пути".

Что заявил Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что, по данным украинской разведки, на приграничных территориях с Украиной стоят "полупустые палатки и мобильные казармы российских военных". По его словам, украинская разведка сейчас обладает более точной информацией, поскольку использует разведывательные БПЛА.

"На данный момент нет никаких даже намеков на подготовку нападения. Есть сосредоточение войск, какое и было весной", – заявил Арахамия.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что агрессивные действия России выходят далеко за пределы Украины, поэтому сдерживать Кремль должны все вместе. По его словам, каждый партнер нашего государства может по-своему помочь.

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