"Без зарплаты не останется": Лещенко снова вернули в "Укрзализныцю"

Кабмин продлил контракт с Лещенко / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывшего члена наблюдательного совета Сергея Лещенка вновь назначили в наблюдательный совет "Укрзализныци". Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.
Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.
"Сегодня правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця", а именно избрание победителей конкурсного отбора на должности членов наблюдательного совета АО "УЗ" Анатолия Амелина, Александра Долла, Якуба Карновски, Гепарда Хафера как независимых членов, а также еще троих членов – представителей государства: С. В. Москаленко, Давида Ломджарии и Сергея Лещенко", – написал он.
Гончаренко пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.
"Укрзализныця" попрощалась с Лещенко
- 22 сентября Кабинет министров отказался продлевать контракт с членом набсовета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко. За 2 года работы в этом органе большинству он запомнился только одним – сказочными гонорарами.
- Более того, украинцы активно требовали выгнать Лещенко из "Укрзализныци", подписавшись под петицией на сайте правительства.
- Ранее экс финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев рассказывал, что теплое место в наблюдательном совете УЗ полностью поглотило Лещенко. Он даже обвинял его в сговоре с частной компанией.
Что еще намечается перед НГ
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе решила перенести внеочередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе на 29 декабря.
Президент Владимир Зеленский решил перенести заседание Совета национальной безопасности и обороны на новую дату, хотя ранее оно планировалось на 29 декабря.