Bellingcat опубликовал расследование по "вагнеровцам": аналогов спецоперации не было

Основатель ЧВК «МАР» Алексей Марушенко, второй слева / Коллаж "Сегодня"
Операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.
Об этом говорится в опубликованном отчете расследования Bellingcat при участии The Insider, которое проводилось год.
Обстоятельства
В расследовании сказано, что украинским разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям в Украине.
"Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ", – говорится в отчете.
В первой части расследования рассказывается о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.
Скандальная операция
- 15 ноября журналист Юрий Бутусов написал в Фейсбуке, что бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны (2016-2020) Василия Бурбу уволили с воинской службы за показания, которые он дал Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- 10 сентября глава следственно комиссии ВР нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было.
- В сентябре американский телеканал CNN выпустил свое расследование о спецоперации по задержанию российских наемников. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля".
- Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что в связи с расследованием по вагнеровцам страну пытались втянуть в международный скандал.