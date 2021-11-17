Bellingcat опубликовал расследование по "вагнеровцам": аналогов спецоперации не было

Основатель ЧВК «МАР» Алексей Марушенко, второй слева / Коллаж "Сегодня"

Операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.

Об этом говорится в опубликованном отчете расследования Bellingcat при участии The Insider, которое проводилось год.

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Обстоятельства

В расследовании сказано, что украинским разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям в Украине.

"Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ", – говорится в отчете.

В первой части расследования рассказывается о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

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Скандальная операция