Беларусь была готова к санкциям – Лукашенко пригрозил ЕС жестким ответом

Беларусь готовит жесткий отпор из-за введения санкций ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Введение нового пакета санкций ЕС против Беларуси указывает на стремление ухудшить экономическое положение страны, в ответ на это будут подготовлены жесткие меры. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

"Еврочиновники несмотря лицемерно нанесли санкционный удар, не смотря на то, что белорусская сторона делает все возможное для разрешения миграционного кризиса. Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь и максимально усложнить и ухудшить жизнь жителей страны ", – отметили в МИДе.

Из-за новых санкций пострадают десятки тысяч граждан страны и члены их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании, которые не имеют отношения к миграционному кризису.

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"В пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. Это делается для того, чтобы избавиться от конкурентов", – отмечено в заявлении.

Беларусь была готова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на введение нового пакета санкций заявил, что они не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода.

"Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются ... Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали. По крайней мере, чтобы эти санкции и меры извне не определяли жизнь людей", – сказал он.

Против кого ввели санкции

2 декабря западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада.

Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.

Американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына самопровозглашенного лидера Дмитрия Лукашенко.