Білорусь була готова до санкцій – Лукашенко пригрозив ЄС жорсткою відповіддю

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Введення нового пакету санкцій ЄС проти Білорусі вказує на прагнення погіршити економічне становище країни, у відповідь на це будуть підготовлені жорсткі заходи. Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі.

"Єврочиновники лицемірно завдали санкційного удару, незважаючи на те, що білоруська сторона робить все можливе для розв'язання міграційної кризи. Мета всієї цієї політики – економічно задушити Білорусь і максимально ускладнити та погіршити життя громадян країни", – зазначили у МЗС.

Через нові санкції постраждають десятки тисяч громадян країни та члени їхніх сімей, європейські споживачі, постачальники, бізнесмени та компанії, які не мають відношення до міграційної кризи.

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"У пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. Це робиться для того, щоб позбавитися конкурентів", – зазначено в заяві.

Білорусь була готова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на запровадження нового пакету санкцій заявив , що вони не вперше зіткнулися з санкційним тиском, більше того, в країні до цього готувалися щонайменше півроку.

"Наша економіка зазнає безпрецедентного за масштабом і глибиною тиску ззовні. Агресивні не лише риторика, а й дії зберігаються... Які б не були санкції, як би на нас не тиснули, що б із нами не намагалися зробити, ми повинні вживати таких заходів , щоб люди цих санкцій не відчули. Принаймні, щоб ці санкції та заходи ззовні не визначали життя людей", – сказав він.

Проти кого запровадили санкції

2 грудня західні країни запровадили обіцяні санкції проти режиму Олександра Лукашенка Це зробили синхронно Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада.

Під штрафні санкції ЄС підпали 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Це представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору та готелю, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Білоруснафта".

За незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США , стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, у тому числі сина самопроголошеного лідера Дмитра Лукашенка .