Беларусь бросила мигрантов на Украину? Вблизи границ замечены беженцы

Возле границ Украины наблюдается поток из беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня
На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины", – рассказал он.
Кроме того, Енин отметил, что на участке украинско-белорусской границы проводится укрепление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.
"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", – сообщил представитель МВД.
Германия просит помощи для Польши
Министр внутренних дел ФРГ Зеехофер отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.
Как развивались события
8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.
9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пыталась прорваться на территорию другого государства. В частности, они стали разрушать пограничную ограду.
Предыстория
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.